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Военно-гражданская администрация Херсона сообщила о задержании экс-мэра

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Силовики задержали назначенного Киевом мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом 28 июня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром-героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали», — цитирует его «РИА Новости».

Стремоусов отметил, что Колыхаев регулярно призывал социальных работников к невыполнению распоряжений ВГА и саботажу.

Глава ВГА региона добавил, что управлением городом займется назначенный ранее комендантом Александр Кобец.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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