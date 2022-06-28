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Проект обновления городского парка начали реализовывать в Свободном

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В Свободном Амурской области стартовала благоустройство городского парка, проект которого в 2021 году стал одним из лучших и выиграл 80 млн рублей на реализацию. Об этом сообщает региональное правительство.

В настоящее время на территории ведутся демонтажные работы. Проект обновления предусматривает обустройство центральной площади, на которой появятся памп-трек и веревочный парк.

«Кроме этого, здесь обустроят площадки для воркаута, детских игр, спортплощадки, трассы для обучения езде на велосипеде, столы для пинг-понга», — цитирует сообщение властей ИА PriamurMedia.

Также в парке обустроят спортивные площадки для пожилых людей, специализированную игровую зону для детей с ограниченными возможностями здоровья. Достопримечательностями станут муравейные фермы.

В 2021 году проект благоустройства городского парка Свободного стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию он получил 80 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали 73 региона, направившие на рассмотрение 307 проектов. Общий призовой фонд составлял 10 млрд рублей. Комиссия выбрала 160 финалистов.

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