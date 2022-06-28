Церемонию прощания с Пьером Нарциссом вновь перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли с 29 на 30 июня. Об этом во вторник, 28 июня, сообщила его экс-супруга Валерия Калачева.

Траурная церемония состоится в Москве, а похоронят артиста, согласно желанию родственников исполнителя, в Камеруне, где находится семейный склеп.

Ранее церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена с 25 на 29 июня по причине того, что бывшей жене певца не отдали тело усопшего.

В беседе с «Известиями» PR-директор артиста Сергей Дворцов сообщил, что близкие и друзья певца утром 25 июня приехали на церемонию прощания, но в последний момент выяснилось, что Калачевой отказались выдавать тело Нарцисса. Дворцов отметил, что у исполнителя «не было российского гражданства».

По словам Дворцова, на транспортировку тела в Камерун родным артиста не хватало денег. В общей сложности «нужно было где-то около 800 тыс. рублей», отметил PR-директор певца.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».