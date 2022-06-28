Обозреватель Global Times предрек НАТО крах

НАТО ждет крах из-за попыток обеспечить свою безопасность за счет других. Об этом во вторник, 28 июня, заявил обозреватель газеты Global Times Чжан Хао.

«Североатлантический альянс, основывающийся на противостоянии политических группировок и обеспечивающий собственную безопасность за счет безопасности других, — это всё равно что замок, воздвигнутый на песке, он обречен разрушиться», — говорится в материале.

Хао отметил, что альянс стал инструментом Запада для продвижения собственных ценностей и орудием США для установления глобальной гегемонии.

Именно из-за этого, по словам обозревателя, Россия была вынуждена предложить НАТО проект гарантий безопасности, который Запад отверг, тем самым обострив ситуацию на Украине.

«Лидерам стран НАТО не стоит забывать, что мышление в духе холодной войны лишь навредит мировой системе, а гегемония и политика силы поставят под угрозу мирное существование государств», — пояснил Хао.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что главы минобороны стран — членов блока обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине.

17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о грубом нарушении со стороны НАТО под руководством США обязательств не укреплять свою безопасность за счет других. Он отметил, что результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».