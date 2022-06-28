Реклама
Прямой эфир
Интернет
Маск получил доступ к данным для обнаружения фальшивых аккаунтов в Twitter
Интернет
Сайт Росреестра «упал» из-за хакерской атаки
Мир
Рябков призвал не ждать быстрых решений по расширению БРИКС
Мир
Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан
Мир
В Эстонии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
Мир
В порту Бердянска произошел взрыв
Политика
В Совфеде пообещали скорый ответ России на высылку дипломатов из Болгарии
Мир
В Херсоне заработал российский ЗАГС
Экономика
Банки РФ не увидели сложностей с вводом в обращение новой купюры в 100 рублей
Мир
Экс-мэр Херсона Колыхаев был задержан правоохранителями
Мир
СКР обладает данными о планах ВСУ начать вторжение в РФ 8 марта
Сюжет:

Обозреватель Global Times предрек НАТО крах

Обозреватель Global Times Хао предрек НАТО крах из-за попыток обеспечить свою безопасность за счет других
0
Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО ждет крах из-за попыток обеспечить свою безопасность за счет других. Об этом во вторник, 28 июня, заявил обозреватель газеты Global Times Чжан Хао.

Пакт об укреплении: чего ждать от планов НАТО усилить восточный фланг
И как Москва отреагировала на итоги саммита альянса

«Североатлантический альянс, основывающийся на противостоянии политических группировок и обеспечивающий собственную безопасность за счет безопасности других, — это всё равно что замок, воздвигнутый на песке, он обречен разрушиться», — говорится в материале.

Хао отметил, что альянс стал инструментом Запада для продвижения собственных ценностей и орудием США для установления глобальной гегемонии.

Именно из-за этого, по словам обозревателя, Россия была вынуждена предложить НАТО проект гарантий безопасности, который Запад отверг, тем самым обострив ситуацию на Украине.

«Лидерам стран НАТО не стоит забывать, что мышление в духе холодной войны лишь навредит мировой системе, а гегемония и политика силы поставят под угрозу мирное существование государств», — пояснил Хао.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что главы минобороны стран — членов блока обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине.

17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о грубом нарушении со стороны НАТО под руководством США обязательств не укреплять свою безопасность за счет других. Он отметил, что результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022