Корреспондент «Известий» показал работу самоходных установок РФ в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 28 июня, показал, как работают самоходные установки Вооруженных сил РФ. Стрельба ведется под Лиманом в Донецкой Народной Республике. Военные России наносят удары по позициям украинских силовиков в населенном пункте Приволье.

«Видим, как командир корректирует, ставит машины. Через несколько минут они начнут поражать противника», — констатирует журналист.

После того как оружие уже наведено, остается получить координаты.

«Первый залп пошел, слышим, как уходят. Позиции противника (на расстоянии. — Ред.) около 9 км», — отмечает Сафиулин.

По окончании стрельбы артиллеристы оперативно меняют местоположение. Как подчеркивает военкор, далее применяются РСЗО «Град».

«Всё практически по той же схеме. Точечно отработали, снаряды ушли», — сообщает корреспондент.

21 июня журналист Ярослав Богат показал, как в Северодонецке выглядят жилые кварталы города после обстрела. По его словам, все дома разбиты, в них нет окон. Жители вынуждены прятаться в подвалах из-за интенсивных обстрелов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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