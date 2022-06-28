В РАН на призыв Джонсона ответили приглашением британских ученых на работу

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Макаров пригласил британских ученых на работу в ответ на призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к научным работникам из РФ переезжать в Соединенное Королевство.

«Российская наука остается открытой для международного сотрудничества, но у наших ученых сегодня достаточно возможностей для самореализации в собственной стране, в российских институтах и вузах. Насколько мне известно, бюджетная поддержка научных исследований в России будет увеличиваться. Мы будем рады пригласить для участия в наших проектах британских коллег, работа найдется для всех», — сообщил он «Известиям» 28 июня.

Накануне на полях саммита G7 в Баварии Джонсон выступил с призывом к российским ученым «смело подавать заявку на переезд в Великобританию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия прикладывает большие усилия для создания комфортных условий для ученых, в сферу вкладываются большие средства, и это имеет эффект. При этом он добавил, что «многие российские специалисты уезжают, потом возвращаются в Россию, где занимаются проектами, это нормальный процесс».