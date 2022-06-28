Власти Запорожья назвали причину взрыва в порту Бердянска

Задымление в районе порта в Бердянске является следствием проведения работ по разминированию территории гавани. Об этом 28 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Бердянске в порту прозвучали два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неразорвавшиеся боеприпасы <…>. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме», — написал он в Telegram-канале.

О взрыве стало известно ранее во вторник.

12 июня произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти возложили ответственность за инцидент на украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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