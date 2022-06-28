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Маск получил доступ к данным для обнаружения фальшивых аккаунтов в Twitter
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Маск получил доступ к данным для обнаружения фальшивых аккаунтов в Twitter

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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
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Американскому предпринимателю Илону Маску предоставили доступ к внутренним данным соцсети Twitter, которого он добивался для того, чтобы завершить сделку по покупке компании. Как сообщает 28 июня газета The Wall Street Journal, этот шаг позволит предпринимателю и компании скорее договориться.

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Компания предоставила Маску архив твитов и доступ к внутренним механизмам, которые могут отслеживать поток выкладываемых сообщений почти в реальном времени. Эти инструменты помогут бизнесмену выявить количество фейковых аккаунтов и спам-ботов в социальной сети, что ему и было нужно. При этом данный процесс, как пишет издание, потребует времени, так как быстрый анализ такого большого массива информации затруднителен.

6 июня сообщалось, что Маск оставляет за собой право не завершать сделку о покупке Twitter и расторгнуть соглашение о слиянии. По словам его адвокатов, миллиардера не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.

За день до этого Маск объявил, что намерен восстановить доступ к соцсети бывшему президенту США Дональду Трампу, когда станет полноправным ее владельцем. Политик остается заблокированным с января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий.

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