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Рябков призвал не ждать быстрых решений по расширению БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возможное дальнейшее расширение БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, — это непростой процесс, по данному вопросу не стоит ожидать быстрых решений. Об этом 28 июня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«В любом случае быстрых решений ждать не стоит. Только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения, можно будет переходить к подбору кандидатов», — цитирует его ТАСС.

Рябков назвал этот процесс непростым и деликатным, поэтому, по его словам, раскрывать детали и комментировать тему потенциальных кандидатов было бы преждевременно.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина.

О том, что власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, в тот же день заявил официальный представитель МИДа страны Саид Хатибзаде.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня.

23 мая опрошенные «Известиями» эксперты заявляли, что реальных предпосылок к расширению объединения на тот момент не было. В Буэнос-Айресе заговорили о скором присоединении страны к неформальному объединению, после того как лидер Китая Си Цзиньпин отправил личное приглашение Аргентине на встречу глав МИД БРИКС (прошла 19 мая) и на последующий саммит «пятерки» 24 июня.

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