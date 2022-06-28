Рябков призвал не ждать быстрых решений по расширению БРИКС

Возможное дальнейшее расширение БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, — это непростой процесс, по данному вопросу не стоит ожидать быстрых решений. Об этом 28 июня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В любом случае быстрых решений ждать не стоит. Только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения, можно будет переходить к подбору кандидатов», — цитирует его ТАСС.

Рябков назвал этот процесс непростым и деликатным, поэтому, по его словам, раскрывать детали и комментировать тему потенциальных кандидатов было бы преждевременно.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина.

О том, что власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, в тот же день заявил официальный представитель МИДа страны Саид Хатибзаде.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня.

23 мая опрошенные «Известиями» эксперты заявляли, что реальных предпосылок к расширению объединения на тот момент не было. В Буэнос-Айресе заговорили о скором присоединении страны к неформальному объединению, после того как лидер Китая Си Цзиньпин отправил личное приглашение Аргентине на встречу глав МИД БРИКС (прошла 19 мая) и на последующий саммит «пятерки» 24 июня.