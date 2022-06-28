Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20

Высказывание итальянского премьер-министра Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо якобы исключает личное пребывание российского президента Владимира Путина на саммите G20, 28 июня прокомментировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Приглашение поступило, мы на него ответили», — подчеркнул он.

Ушаков удивился такому заявлению Драги.

«Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции наверное», — отшутился помощник российского лидера.

Кроме того, Ушаков напомнил, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в G20.

26 июня глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность. Тем не менее, по ее словам, это не означает нормализацию отношений с Путиным.

17 июня представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш прокомментировала предстоящее участие страны в саммите «двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Она заявила, что на данный момент западные страны не готовы общаться с РФ так, как прежде, но, как она считает, договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

29 апреля президент Индонезии сказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Помимо этого, появилась информация о том, что президента Украины Владимира Зеленского также пригласили, несмотря на то что Украина не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что российская сторона будет готовиться к саммиту, но, по его мнению, обсуждать какие-то иные модальности участия страны пока рано.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Саммит «большой двадцатки» состоится на Бали 15–16 ноября в этом году.