Появились кадры с места пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы
В распоряжении «Известий» появились кадры с места пожара в многоэтажном доме на востоке Москвы.
Об инциденте ранее 28 июня сообщили в столичном главке МЧС России. По данным ведомства, горение балконов с 9-го по 12-й этаж произошло в одном из домов на улице Вторая Пугачевская.
Как сообщает источник «Известий», выгорело несколько балконов, пожар начался на девятом этаже.
На данный момент горение частично ликвидировано. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают городские службы. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.