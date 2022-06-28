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В порту Бердянска произошел взрыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Взрыв произошел в порту Бердянска, не исключен теракт. Об этом 28 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«В Бердянске в порту очень много заминировано, уже кажется, что всё разминировано, но потом всё равно находится. Я пока не владею информацией, потому что взрыв произошел минут 20 назад. <…> Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там произошло», — сказал Рогов в эфире «Соловьев Live».

12 июня произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти возложили ответственность за инцидент на украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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