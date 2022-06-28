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В Эстонии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
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В Эстонии выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили 28 июня в департаменте здоровья страны.

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Там указали, что заболевший — мужчина средних лет — подхватил инфекцию за границей.

«Насколько известно департаменту, у него нет близких контактов в Эстонии. ‹...› У больного наблюдаются симптомы, типичные для оспы обезьян. Это пока единственный случай заражения оспой обезьян в стране», — говорится в сообщении департамента здоровья Эстонии.

25 июня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка оспы обезьян носит чрезвычайный характер, но при этом на данный момент не является чрезвычайной ситуацией международного значения.

При этом 23 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено более 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания более чем в 50 странах. При этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей, отметили в ВСЗ.

В этот же день иммунолог Николай Крючков заявил, что поле для мутаций оспы обезьян постоянно расширяется, а скорость увеличивается. При сохранении этих темпов вполне вероятно появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

15 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко РФ заявил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

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