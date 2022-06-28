Минфин США запретил ввоз золота из России
Правительство США во вторник, 28 июня, запретило импортировать в страну золото из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном американским министерством финансов.
«Как и было объявлено на саммите G7, США вводят ограничения против российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны, совместно с Великобританией, Канадой и Японией», — говорится в докладе.
В исключение попадают определенные законодательством случаи, а также те драгметаллы, которые находились в обороте за пределами России к моменту наложения запрета.
26 июня президент США Джо Байден указал на то, что лидеры стран G7 объявят о запрете в свои государства импортируемого из России золота. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на переориентацию Москвы на те рынки, где этот вид драгметалла более востребован.
Западные страны начали ужесточать рестрикционную политику в отношении РФ в ответ на проводимую ею спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
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