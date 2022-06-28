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Аналитик не увидела удара для экономики РФ из-за запрета импорта золота

Аналитик Веретенникова: запрет импорта золота из России не нанесет сильного удар экономике страны
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Vitaly Ivanov
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Экспорт российского золота — это серьезная статья дохода бюджета РФ, однако введение США эмбарго вряд ли нанесет существенный удар по экономике России, потому что фактически запрет на торговлю этим драгоценным металлом был введен еще в марте 2022 года, когда Лондонская ассоциация драгметаллов отменила международную сертификацию золотых слитков России. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова во вторник, 28 июня.

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Ранее в этот же день минфин США запретил импорт золота из России. Эмбраго не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу этого распоряжения.

По словам Веретенниковой, отмена международной сертификации заключалась в том, что на российские слитки перестали ставить штамп, что они соответствуют пробе и можгут быть допущены на международный рынок. Поэтому поставки слитков в Европу, Канаду и США не осуществлялись уже с весны.

Аналитик отметила, что золото является второй по величине статьей экспорта для России после нефти.

«В 2021 году Россия экспортировала 302,2 тонны золота на $17,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). На экспорт отправлено около 90% золота», — рассказала она.

Основной страной-получателем российского золота в прошлом году оставалась Великобритания, которой было поставлено 266,1 тонны этого драгметалла на $15,4 млрд.

«Сделать выводы о том, являлась ли она конечным пунктом назначения или в дальнейшем золото было вывезено из страны, трудно», — считает специалист.

Она предположила, что часть поставок будет переориентирована с Запада на Восток, как это произошло с нефтью — сейчас Индия с удовольствием покупает российскую нефть с дисконтом. Индия и Китай — это два крупнейших потребителя золота и они могут стать активными покупателями российского, как и ОАЭ, добавила аналитик.

Еще одним вариантом смягчения последствий санкций Веретенникова назвала возможное наращивание закупок золота в резервы Центробанка. Это будет способствовать поддержке отрасли, заключила она.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что блок G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. В Кремле сказали, что в случае запрета Москва переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев выразил мнение, что введение G7 запрета на импорт российского золота не приведет к серьезным последствиям. Эксперт сказал «Известиям», что золото — специфический товар и более 60% его идет в ювелирную промышленность на изготовление украшений. Основными мировыми покупателями этого драгметалла у РФ сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока.

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