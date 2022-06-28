Новую поликлинику возведут в Гагаринском округе Якутска
В Гагаринском округе Якутска планируют построить новую поликлинику городской больницы № 2 на 600 посещений в смену. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского Госстройжилнадзора.
Под строительство выбран участок на улице Автострада 50 лет Октября. Согласно проекту, поликлиника будет состоять из четырех блоков с раздельными входами. Общая площадь шестиэтажного здания составит 8856 кв. м.
Как рассказал глава ведомства Павел Аргунов, в одном из блоков разместится взрослое отделение на 300 посещений в смену, в другом — детское отделение на 180 посещений, в третьем — женская консультация на 120 посещений и в четвертом — общее отделение.
Завершить строительство планируется в IV квартале 2023 года.