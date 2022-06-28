Экс-мэр Херсона Колыхаев был задержан правоохранителями
Назначенный киевскими властями мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан правоохранителями. Об этом 28 июня сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром–героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали», — цитирует его «РИА Новости».
Стремоусов отметил, что Колыхаев регулярно призывал соцработников к саботажу и невыполнению распоряжений ВГА.
При этом замглавы ВГА региона не уточнил, по какому обвинению или подозрению задержан экс-мэр. Стремоусов пояснил, что это компетенция правоохранителей.
Управлением города займется назначенный ранее комендантом Александр Кобец, добавил он.
Об увольнении Колыхаева с должности мэра Херсона в ВГА сообщили 27 апреля. Этот пост занял Кобец.
Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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