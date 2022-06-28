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Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан

WSJ: танкер с нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан
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Фото: MarineTraffic/marinetraffic.com/Graham Flett
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Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в американский город Новый Орлеан. Об этом 28 июня сообщает газета The Wall Street Journal.

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«Власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана», — сказано в публикации.

По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан 3 июля.

Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта российских нефтепродуктов, добавили журналисты.

7 июня глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Она отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

В апреле экономист и политолог Михаил Хазин выразил мнение, что США и Великобритания усугубляют и без того сильный кризис в Европе, провоцируя введение всё новых санкций. США специально провоцируют ЕС, чтобы он вводил очевидно экономически невыгодные санкции, рассчитывая на отток капитала из европейских стран в сами Штаты. При этом, по мнению политолога, за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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