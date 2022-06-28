Банки РФ не увидели сложностей с вводом в обращение новой купюры в 100 рублей

Крупные банки России — ВТБ, Сбербанк и «Открытие» — приветствуют введение в обращение в РФ новой, усовершенствованной купюры в 100 рублей. Как заявили «Известиям» 28 июня, никаких сложностей для россиян в связи с этим не возникнет, так как в финансовых учреждениях полностью готовы к переходу на новую банкноту.

«К моменту ввода в оборот новых купюр сеть банкоматов Сбербанка будет готова к операциям с ними», — заявили в Сбербанке.

В банке «Открытие» пояснили, что модули банкоматов нужно будет адаптировать под шаблон новой купюры, после чего эта банкнота может использоваться в устройствах самообслуживания.

ВТБ оценил решение о вводе в обращение нового денежного знака положительно, заявив, что текущая версия банкноты является «долгожителем» на рынке товарно-денежного обращения и требует модернизации.

«Новая купюра в части изготовления находится в мировом тренде денежного производства — обладает усовершенствованной защитой и менее подвержена износу, поэтому мы рассчитываем, что работать с ней банкам будет удобнее», — прокомментировали там.

Ранее в этот день стало известно, что Банк России в четверг, 30 июня, представит модернизированную банкноту в 100 рублей. О планах выпустить новые банкноты Центробанк объявил еще в прошлом году. В 2022 году в обращение должны будут поступить банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Говоря о новом дизайне банкноты, «Известиям» рассказали в Центробанке, что на оборотной стороне модернизированной купюры будут изображены символы Москвы: Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

В апреле Ассоциация банков России обратилась в ЦБ РФ с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования на фоне санкций. Отмечалось, что при вводе в оборот купюр новых номиналов или образца необходима доработка программного обеспечения, на что может потребоваться около шести месяцев, писала «Газета.ru». В ответ зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что Банк России готов дать кредитным организациям время на адаптацию оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.

В апреле «Известия» писали, что смена дизайна банкнот в России произойдет впервые с 1997 года. До этого в обороте появлялись только лимитированные серии 100-рублевых купюр, приуроченных к определенным событиям в современной истории — возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ, зимние Олимпийские игры в Сочи. Несколько лет назад в обращение ввели новые номиналы — 200 и 2000 рублей.