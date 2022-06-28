Пожар охватил балконы на четырех этажах жилого дома на востоке Москвы
Пожар охватил балконы на четырех этажах жилого дома на востоке Москвы. Об этом 28 июня сообщили в столичном главке МЧС России.
«Вторая Пугаческая, дом 5, корпус 1, происходило горение балконов с девятого по 12 этажи. Открытое горение частично ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что изначального горели два балкона на девятом этаже 12-этажного дома. В ходе тушения с этого этажа была спасена женщина.
Накануне в Камышине (Волгоградская область) в результате пожара в общежитии погибла 55-летняя женщина. Погибшая заметила в соседней комнате дым и вызвала спасателей, но при этом не вышла на улицу, а осталась в помещении.
Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара был обнаружен в комнате соседа погибшей.