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Новый корпус школы № 5 достроят в Якутске до конца года

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В Якутске до конца 2022 года планируется достроить и ввести в эксплуатацию новый корпус школы № 5 имени Н.О. Кривошапкина. Об этом сообщает городская администрация.

Как рассказал глава города Евгений Григорьев, побывавший на объекте 28 июня, работы идут согласно графику. Отставания от плана нет.

Строительство нового корпуса школы № 5 началось в I квартале 2022 года в рамках партнерства с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Пристрой рассчитан на 274 школьника, пишет ИА SakhaNews.

Всего в 2022 году в Якутске планируется возвести три новых школьных корпуса на 720 мест. В 2023-м ожидается строительство пристроек к 26-й и 29-й школам, а также полноценной школы на 990 мест на улице Воинской.

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