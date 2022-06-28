Захарова прокомментировала план Шотландии провести референдум о независимости

Пока британский министр иностранных дел Лиз Трасс «катается по прибалтийским странам на танке» в поисках Черного моря и «лоббирует поставки вооружений на Украину», ее страна «трещит по швам». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня.

Таким образом она прокомментировала намерение шотландского парламента провести референдум о независимости 19 октября 2023 года.

«Кстати, Лиз, а почему подданные Ее Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от Королевства?» — написала Захарова в Telegram-канале.

16 мая газета The National Interest высказала мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства авторы материала называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Как утверждает издание, обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Кроме того, выход из Великобритании приведет к дефициту шотландского бюджета в 10–20%, что негативно скажется на способности нового государства быстро освоить новые энергетические ресурсы.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.