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Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 1000

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos LujÃ¡N
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В Великобритании насчитывается уже более 1000 человек, зараженных оспой обезьян. Новые данные статистики приводит 28 июня агентство по здравоохранению страны (UKHSA).

Заразные связи: как быстро оспа обезьян передается по воздуху
Может ли возбудитель инфекции мутировать так, что станет сравним с коронавирусом по масштабам распространения

По состоянию на 26 июня в Соединенном Королевстве было выявлено 283 новых случая, а общее количество заболеваний составило 1076 по сравнению с 793 случаями на 20 июня. При этом известно, что 1035 носителей оспы обезьян были выявлены только в Англии. Еще 27 человек проживают в Шотландии, девять — в Уэльсе и пять — в Северной Ирландии.

Возраст заразившихся в среднем составляет 36 лет, и в подавляющем большинстве это — мужчины. На женщин приходится только пять случаев недуга.

25 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка оспы обезьян носит чрезвычайный характер, при этом на данный момент не является чрезвычайной ситуацией международного значения (ЧСЗМЗ).

Ранее, 24 июня, Financial Times со ссылкой на исследования сообщила, что вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации, касающиеся темпов передачи заболевания от человека к человеку, раньше, чем рассчитывали ученые. Количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок, объяснили ученые.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

15 июня российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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