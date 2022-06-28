Очередные поправки внесли в бюджет Амурской области
Бюджет Амурской области скорректировали по 10 государственным программам. В связи с этим расходная часть составит более 105 млрд рублей, сообщили ИА PriamurMedia в региональном правительстве.
«Дополнительные средства направили на развитие сельского хозяйства, социальную защиту, охрану окружающей среды, модернизацию ЖКХ и другие важные для области сферы», — говорится в сообщении властей.
На развитие транспорта дополнительно выделены более 820 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет — еще 225 млн рублей. Также предусмотрено 13 млн рублей на завершение строительства детсада в Чигирях под Благовещенском.
Еще более 45 млн рублей пойдут на нужды сферы ЖКХ. Почти на 12 млн увеличены расходы на модернизацию и приведение в порядок объектов почтовой связи.
С учетом корректировок расходная часть бюджета на 2022 год составит чуть более 105 млрд рублей.