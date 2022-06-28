ГИБДД напомнила водителям о правилах обгона

Обгон с выездом на встречную полосу — весьма рискованный и опасный маневр. О необдуманных действиях при обгоне российским автомобилистам напомнили в ГАИ Архангельской области, сообщает официальный сайт ГИБДД.

По статистике, в России, в 100 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, погибают 10 человек. В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили водителям правила выполнения обгона.

Выполнять маневр нужно только в случае, если на данном участке дороги обгон разрешен: нет запрещающих знаком или других обстоятельств, запрещающих данный маневр. При этом водитель должен быть уверен, что его действия безопасны для всех без исключения участников дорожного движения.

Обгон должен быть быстрым. Чем меньше времени вы будете находится на встречной полосе, тем безопаснее будет маневр. Оптимальное преимущество в скорости над обгоняемым — 20 км/ч. В этом случае обгон легкового автомобиля займет около 6 секунд.

Всегда завершайте маневр с запасом дистанции до обгоняемого, чтобы его не «подрезать».

Напомним, что 27 июня ГИБДД выпустила сборник практических рекомендаций о нюансах управления автомобилем в условиях жаркой погоды.