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Российская соцсеть помогла отметить День молодежи в Казани

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Фото: Владимир Нефедов
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Российская соцсеть Yappy приняла участие в проведении Дня молодежи в Казани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В столицу Татарстана также прибыла мобильная академия контента Yappy Truck, привлекшая внимание молодежи. «Только на территории экстрим-парка «Урам», где припарковался трак, собралось более 125 тыс. человек», — рассказали в компании.

26 июня на площадке мобильной академии проводились различные спортивные ивенты: профессиональный матч по баскетболу, в котором приняли участие бронзовые призеры чемпионата России команда «ХелиТаб», и выступление скейтеров SK8 Team. Вечером гости смогли послушать хиты таких популярных исполнителей, как Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и «Иванушки International».

Гости праздника также смогли поучаствовать в мастер-классах по созданию совместных роликов (коллабов) и посмотреть, как рисуют граффити стрит-арт-художники Макс Ломак и Sly Dog 47.

Мобильная академия Yappy будет путешествовать по России всё лето. После Казани она отправилась в Нижний Новгород. Yappy Truck — это 12-метровая машина, расписанная стрит-арт художниками. Трак оснащен аудио- и видеооборудованием, с помощью которого посетители организованных соцсетью мероприятий могут снять коллаб вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.

Yappy — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов, которая была запущена в ноябре 2021 года. За полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Сегодня месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 млн.

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