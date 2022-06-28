Синоптики спрогнозировали стабилизацию погоды в Сочи в июле

Пресс-служба Гидрометцентра Краснодарского края 28 июля указала на стабилизацию погодных условий в городе-курорте Сочи уже 2 июля. Однако, по мнению экспертов, риск появления гроз всё еще присутствует.

При этом явление нельзя будет отнести к чрезвычайным происшествиям, так как грозы характерны для курорта, где горы расположены близко к морю в субтропическом климате. Причинами являются повышенная влажность и паводки на горных реках в процессе осадков.

«Погода установится со 2 июля, но летние процессы никто не отменял. Временами будут грозы, но не интенсивные», — сообщили в пресс-службе.

27 июня поселок Зубова Щель под Сочи остался отрезанным от цивилизации из-за поврежденного во время обильных осадков моста. Жителей населенного пункта обеспечили продуктами, водой и лекарствами.

В тот же день были опубликованы кадры затопления десятков улиц и дорог в результате сильных ливней.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что жуткий шторм ударил по Сочи. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. В Лазаревском районе потоком воды в Черное море смыло два автомобиля, где в это время находилось восемь пассажиров. В их поисках приняли участие более ста человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. Ожидается, что дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.