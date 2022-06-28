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В Олешках в Херсонской области жители начали получать российское гражданство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Олешках в Херсонской области жители начали получать российское гражданство. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал «Известиям» глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Георгий Журавко.

«Это исторический момент, это очень видно, мы долго ждали этого момента, стремились к этому. Не только я, я был вообще приятно удивлен, вчера вот пришло больше ста человек. Сегодня тоже очереди наблюдаем. Люди понимают сущность, что нужно. Они приняли решение, уверенно идут к этому, к своей цели, всё как положено, всё как должно быть», — сказал он.

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Местная жительница Елена Сергеевна рассказала, что она родилась в России и уже много лет ждет, когда снова сможет получить российское гражданство. Она уже подала документы.

15 июня сообщалось, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей Херсонской области, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент России Владимир Путин 25 мая ввел упрощенный порядок получения российских паспортов.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня, что запечатлел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. В частности, одним из первых заявление подал бывший командир местного отделения украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих соратников сделать правильный выбор и поступить так же.

6 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что для обеспечения жителям региона возможности подать документы на получение российского гражданства прием заявлений начали осуществлять в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.

Позднее, 7 июня, стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных 15 марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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