Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Политика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Мир
Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20
Мир
Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»
Мир
Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Экономика
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Мир
ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке
Сюжет:

Песков назвал приказ ВСУ сложить оружие условием прекращения боевых действий на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 28 июня, во время брифинга сказал, что Украина может сама покончить с конфликтом с Россией, если сложит оружие за сутки.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

Он также подчеркнул, что специальная военная операция идет по плану, российская армия успешно справляется со своими задачами.

Агентство Reuters, сославшись на дипломатов из государств Европы, сообщило о желании Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Об этом украинский президент сам заявил во время беседы с главами стран «большой семерки» (G7) в ходе конференции по видеосвязи.

17 мая замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что о Украина вышла из переговорного процесса. Неоднократно отмечалось ранее о стремлении украинской стороны затянуть переговорный процесс, а в результате она сама отступила от своих же идея и вышла из переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Песков отмечал, что ее цели — это защита людей, обеспечение безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Жители Луганской и Донецкой народных республик в течение восьми лет были подвержены издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой оказать помощь и дальнейшее признание Россией независимости ЛДНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022