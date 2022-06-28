Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 28 июня, во время брифинга сказал, что Украина может сама покончить с конфликтом с Россией, если сложит оружие за сутки.

Он также подчеркнул, что специальная военная операция идет по плану, российская армия успешно справляется со своими задачами.

Агентство Reuters, сославшись на дипломатов из государств Европы, сообщило о желании Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Об этом украинский президент сам заявил во время беседы с главами стран «большой семерки» (G7) в ходе конференции по видеосвязи.

17 мая замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что о Украина вышла из переговорного процесса. Неоднократно отмечалось ранее о стремлении украинской стороны затянуть переговорный процесс, а в результате она сама отступила от своих же идея и вышла из переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Песков отмечал, что ее цели — это защита людей, обеспечение безопасности России, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Жители Луганской и Донецкой народных республик в течение восьми лет были подвержены издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой оказать помощь и дальнейшее признание Россией независимости ЛДНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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