В Краснодаре задержали ограбившего ювелирный магазин мужчину

В Краснодаре задержали 38-летнего мужчину, похитившего из ювелирного магазина украшения на один миллион рублей и угрожавшего сотрудницам магазина пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

По данным следствия, грабитель вошел в ювелирный магазин и попросил продавца показать ему кольцо. После того, как девушка достала ювелирное украшение, мужчина, угрожая пистолетом, разбил витрину и похитил четыре планшета с драгоценностями на общую сумму около миллиона рублей.

Инцидент произошел в торговом центре по улице Тюляева. Далеко уйти злоумышленнику не удалось, правоохранители задержали его на выходе из ТЦ. Мужчина оказался ранее судим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленнику грозит до 12 лет колонии.

15 мая грабитель под видом курьера проник в квартиру на Варшавском шоссе и связал находившихся там двоих детей — шестиклассницу и второклассника. Угрожая малолетним детям ножом, он забрал евро и доллары на сумму более 400 тыс. рублей. Однако затем грабитель обнаружил в квартире спиртное, употребил его в большом количестве и заснул прямо на месте преступления. Он был задержан на месте преступления.