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Лавров назвал заявления о недопустимости переговоров Москвы и Киева проявлением шизофрении

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Заявления западных стран о том, что переговоры России и Украины недопустимы — проявление шизофрении. Так во вторник, 28 июня, высказался глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании. — Ред.), то Олаф Шольц (канцлер Германии. — Ред.), то Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. — Ред.), который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, Лавров указал на то, что решения по поводу украинской стороны принимает не ее президент Владимир Зеленский, а Соединенные Штаты Америки.

«Я не буду гадать, на что надеется президент Зеленский, — это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента», — заявил министр.

Ранее во вторник Шольц подчеркнул, что страны «большой семерки» (G7), в составе которой Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония, всё еще разделяют позицию по поводу того, что Российская Федерация не должна одержать победу на Украине. Канцлер ФРГ также добавил, что страны G7 продолжат увеличивать экономическую и политическую цену спецоперации по защите Донбасса для российского президента Владимира Путина и властей России в общем.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Штаты «хотят видеть Россию ослабленной.

9 апреля Боррель выразил свое желание, чтобы конфликт России и Украины был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Путин объявил о начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Поводом послужило обострение обстановки в Луганской и Донецкой народных республиках, обращение руководства Донбасса к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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