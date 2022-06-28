В «Векторе» оценили угрозу распространения конго-крымской геморрагической лихорадки

Условий для появления вспышки заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой в России нет. Об этом 28 июня заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Там отметили, что в стране за последние 20 лет было зарегистрировано чуть более 2 тыс. случаев заболевания, при этом уровень летальности не превышает 4%.

Об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России ранее 28 июня сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Так, в ходе исследования ученые выявили шесть образцов абсолютно новой линии «Европа-3». Специалисты изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение. В то же время отмечается, что риск смерти и тяжелых клинических проявлений выше при заражении штаммом «Европа-1».

При этом, как позднее заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, поводов для беспокойства населения нет. По его словам, этот вирус был на территории России уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес.

Иммунолог Николай Крючков пояснил «Известиям», что конго-крымская геморрагическая лихорадка представляет собой очень опасное заболевание с высокой летальностью, однако угрозы эпидемии нет. Он отметил, что случаи заболевания выявляются ежегодно, конго-крымская геморрагическая лихорадка характерна для Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, очаги есть также в северокавказских республиках.

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки вызывает конго-крымскую геморрагическую лихорадку — тяжелое заболевание человека, которое может передаваться через укусы иксодовых клещей, контакт с тканями инфицированных животных, контакт с биологическими жидкостями инфицированных пациентов и вертикальной передачи (от матери к ребенку). Болезнь эндемична в странах Африки, Азии и Юго-Восточной Европы, а также в ряде регионов на юге Европейского региона России. В 1999–2020 годах на юге России выявлен 2361 случай ККГЛ, из них 94 (3,98%) с летальным исходом. Отмечаются постепенное расширение территории природного очага ККГЛ на юге России и вовлечение в эпидемию новых регионов.