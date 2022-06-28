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Политолог объяснил запрос Украины на срочное заседание Совбеза ООН

Эксперт Денисов: Украина решила созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за поражений на фронте
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Фото: Global Look Press/Loey Felipe/UN Photo
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Украина, понимая, что на фронте терпит поражение, пытается инициировать любые форматы, чтобы избежать капитуляции. Об этом во вторник, 28 июня, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя запрос срочного заседания Совета Безопасности ООН.

«Не будет на Совбезе принято никаких решений, потому что любое решение будет заблокировано либо РФ, либо, допустим, США, если предложено Россией. Почему Украина разгоняет эту тему? Она хочет постоянно привлекать внимание к себе. Понимая, что на военном фронте идут поражения, руководство Украины начинает [инициировать] различные форматы, что-то предпринимать, чтобы в итоге не капитулировать», — отметил он.

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По словам эксперта, на Совбезе ООН будет высказано большое количество обвинений в адрес России. При этом Денисов указал на то, что существует целый ряд фактов, когда высшие должностные лица Украины были изобличены в откровенной лжи относительно ситуации, связанной со спецоперацией РФ по защите Донбасса.

Ранее в этот день стало известно, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подал запрос о проведении срочного заседания Совета Безопасности в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины».

Кислица выразил желание, чтобы перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам дипломата, Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре, а также обвиняет РФ в интенсификации высокоточных ракетных ударов украинской территории 25–27 июня.

Проведение заседания намечено на 28 июня на 15:00 (22:00 мск).

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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