Роскосмос к саммиту НАТО опубликовал координаты центров принятия решений на Западе
«Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал в Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П».
На фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.
«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов. Заодно даем координаты объектов», — говорится в сообщении.
Трехдневный саммит Североатлантического альянса НАТО, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартует во вторник. Эксперты предполагают, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.
Ранее, 28 июня, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что руководство НАТО получает внушительные объемы данных от частных спутниковых операторов, которые после этого передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Рогозин обратил внимание, что никаких сомнений эта информация не вызывает.
24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).