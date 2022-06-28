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Матвиенко назвала целью западных санкций остановить развитие России

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Главной целью введения западными странами санкций является остановка развития России. Однако у них ничего не выйдет, заявила во вторник, 28 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече Совета верхней палаты с главой правительства Михаилом Мишустиным.

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«Иногда, сталкиваясь с теми или иными структурами, складывается впечатление, что не все до конца осознают, надеются, что всё будет, как раньше. Мы все понимаем, что, как раньше, не будет. Рассчитывают, что снимут санкции. Но не для того их коллективный Запад вводил», — заявила Матвиенко.

24 июня обозреватель Эдвард Люс в своей статье для Financial Times признал невозможность Запада изолировать Россию от всего мира.

Он отметил, что с начала специальной военной операции США и Евросоюз начали вводить многочисленные антироссийские санкции, однако им не удалось добиться желаемых результатов, поскольку остальные страны не примкнули к американской коалиции.

17 июня газета Die Welt опубликовала материал, автор которого, журналист Кристоф Б. Шлиц, отметил, что Россию на фоне ситуации на Украине поддерживает гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. Он уточнил, что политику Запада, нацеленную на международную изоляцию России, поддержало всего лишь считаное количество стран: Канада, Япония, Новая Зеландия и Австралия.

15 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия. Отвечая на вопрос о том, кого же можно действительно сейчас назвать партнерами России, дипломат указала на то, что у РФ сейчас открываются фантастические возможности.

15 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что санкции Запада против России нанесли ущерб их авторам. Вучич сообщил, что он «не понимает, как это западные государства нанесли противнику урон такой же, как и себе».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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