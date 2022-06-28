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Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»

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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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Польский оператор нефтепроводов PERN начал подготовку к прекращению получения российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом 28 июня заявил глава концерна Игорь Василевский.

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По его словам, руководство компании расширило объем емкостей для нефти и продуктов переработки.

«А на вопрос, готова ли сегодня инфраструктура, в изменившейся ситуации из-за <специальной операции по защите Донбасса> и санкций против России, ответ: да, мы готовы», — цитирует его агентство PAP.

Как напомнил Василевский, весной 2019 года поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже приостанавливались из-за некачественного сырья. Тогда польский оператор закрыл подачу нефти на 46 дней.

«Теперь, после введения санкций, нам придется готовиться к подаче этого сырья с моря не периодически, а полностью. Конечно, это гораздо больший масштаб и вызов, но вполне выполнимо», — отметил он.

27 июня министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил, что Варшава выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа после отказа перейти на расчеты в рублях. По его словам, Польша совместно с руководством нефтегазовой компании (PGNiG) намерена призвать российскую газовую компанию к ответу.

В апреле «Газпром» сообщил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

В мае официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Известиям» запрет на поставки газа по польскому участку Ямала – Европы. Он указывал и на невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ трубопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

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