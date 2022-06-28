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Бродившего по СНТ медведя ликвидировали в Мурманской области

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Медведя, бродившего по территории садового товарищества, застрелили в районе Кировска (Мурманская область). Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

По словам дачников, зверя заметили в СНТ «Горелый лес». Сотрудники минприроды отреагировали на обращение и подписали разрешение на отстрел животного. Егеря выследили и убили медведя с 27 на 28 июня.

Сотрудники МЧС напоминают, что при встрече с диким животным нельзя паниковать. Если медведь проявил любопытство, его можно отогнать криком или выстрелом в воздух. Следует избегать пристального взгляда в глаза хищника. Местных жителей просят не ходить в лес в одиночку и придерживаться открытой местности.

В начале июня в Комсомольске-на-Амуре ограничили посещение кладбища из-за появления медведей. Звери могли выйти из ближайшего леса, на территории заметили медведицу с медвежатами.

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