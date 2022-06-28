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Житель Калуги продал припаркованный на улице автомобиль

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Житель Калуги продал припаркованный на улице чужой автомобиль, владельцу был причинен ущерб в 100 тыс. рублей. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает газета «Весть».

Подозреваемым по делу проходит 26-летний мужчина. По информации правоохранителей, он предположил, что хозяин машины долгое время отсуствует и разместил объявление о продаже в интернете. Покупатель нашелся быстро. Он также выставил авто на продажу. Факт выявили сотрудники полиции, которые вернули автомобиль законному владельцу.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

14 июня сообщалось, что житель Мирного (Республика Якутия) за рулем угнанного автомобиля протаранил пять машин. В момент ДТП водитель находился в пьяном состоянии.

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