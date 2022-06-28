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Премьер Италии обеспокоился «постоянным прогрессом» РФ в спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В последние две недели происходит «постоянный прогресс» российских сил в продвижении на Украине. Об этом во вторник, 28 июня, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Постоянный прогресс [российских сил] на украинской территории в последние две недели беспокоит, но это не значит, что не будет продолжена наша поддержка Киеву», — сказал он на пресс-конференции по завершении саммита G7, трансляция которой велась на канале Palazzo Chigi на YouTube.

12 июня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи армии России в спецоперации по защите Донбасса «вызывают разочарование». По его словам, последние события на фронте показывают, что шансы «нанести поражение России» исключительно низки, а украинцы не в состоянии удержать «линию соприкосновения».

7 июня итальянский журналист Марко Травальо заявил, что Россия одерживает победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе спецоперации, несмотря на заверения западных СМИ в обратном. Обозреватель раскритиковал публикации в западных СМИ, авторы которых, по мнению Травальо, распространяют ложную информацию о российской армии.

До этого, 2 июня, профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill написал, что победа Украины над Россией невозможна.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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