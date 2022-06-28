Синоптики пообещали заморозки в Оренбуржье

В Оренбургской области из-за прохождения холодного фронта ожидаются заморозки и дожди с грозами. Возможны также порывы ветра до 18 м/с.

В северных районах области температура опустится до –3 градусов в ночь на 29 июня. Днем столбик термометра покажет до +20 градусов. В Оренбурге днем ожидается до +18.

Прохладно будет и в ночное время в последний день июня. Температура опустится до +3 градусов. При этом синоптики осадков не обещают.

Ливни с грозами ожидаются в большинстве районов Оренбуржья 1 июля. Днем будет до +20 градусов, а ночью — до +8 градусов. Дождливо будет и в предстоящие выходные, сообщает 56orb.ru.

Ранее сообщалось об осадках в Крыму. В ближайшие дни кратковременные ливневые дожди сохранятся, однако они существенно ослабеют. На повышение температуры в начале недели тоже рассчитывать не приходится. Она сохранится в пределах +23...+25 градусов. Но уже в конце недели температура поднимется до привычных для конца июня значений — +28...+30 градусов.