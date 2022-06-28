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Врач назвала пути заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

Врач Сафонова: заражение конго-крымской лихорадкой происходит при укусе клеща или контакте с личинками и нимфами
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Andreas Gora
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Заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) обычно происходит при укусе клеща или контакте с личинками и нимфами клещей, а также при поедании мяса больных животных. Об этом «Известиям» 28 июня рассказала директор по продуктовой политике «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

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Так она прокомментировала информацию об обнаружении нового штамма инфекции на юге России.

«В зоне риска — территории, чаще всего расположенные южнее 50 параллели северной широты, однако в связи с активным развитием миграции и туризма, вероятны завозные случаи этого заболевания и в другие регионы России. Заболеваемость невысокая: за прошлые годы выявлялось порядка 79 случаев в сезон — с апреля по сентябрь. Однако течение болезни может быть очень тяжелым, вплоть до летальных исходов», — подчеркнула специалист.

По ее словам, переносчиками инфекции также могут быть врановые птицы и семейство куриных — они распространяют личинки и нимфы клещей, которые также могут быть источниками заражения. В качестве профилактики Сафонова посоветовала носить максимально закрытую светлую одежду, под которую не может проползти клещ, применять отпугивающих клещей репеллентов, а также регулярно проводить осмотры тела и вещей на предмет наличия насекомых.

В свою очередь, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер указала на отсутствие угрозы новой пандемии конго-крымской геморрагической лихорадки.

«Конго-крымская геморрагическая лихорадка — совершенно не новое заболевание: оно известно еще с середины прошлого века. На настоящий момент изучены патогенез, пути передачи вируса, клинические симптомы, а также существует поддерживающая терапия, в том числе для тяжелых больных», — отметила эксперт.

По ее словам, случаи заболевания ежегодно регистрируются в теплое время года в южных регионах страны.

«Их жители и туристы знают о существовании такой инфекции и должны соблюдать общеизвестные меры предосторожности с клещами — основными переносчиками инфекции. Из-за того что вирус лихорадки мутирует медленно, нет оснований говорить об угрозе новой пандемии», — резюмировала Гизингер.

Об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России ранее, 28 июня, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Так, в ходе исследования ученые выявили шесть образцов абсолютно новой линии «Европа-3». Специалисты изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» предупредил об опасности и высокой летальности конго-крымской лихорадка, однако отметил, что однако угрозы эпидемии в России нет.

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