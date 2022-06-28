Врач назвала пути заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

Заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) обычно происходит при укусе клеща или контакте с личинками и нимфами клещей, а также при поедании мяса больных животных. Об этом «Известиям» 28 июня рассказала директор по продуктовой политике «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Так она прокомментировала информацию об обнаружении нового штамма инфекции на юге России.

«В зоне риска — территории, чаще всего расположенные южнее 50 параллели северной широты, однако в связи с активным развитием миграции и туризма, вероятны завозные случаи этого заболевания и в другие регионы России. Заболеваемость невысокая: за прошлые годы выявлялось порядка 79 случаев в сезон — с апреля по сентябрь. Однако течение болезни может быть очень тяжелым, вплоть до летальных исходов», — подчеркнула специалист.

По ее словам, переносчиками инфекции также могут быть врановые птицы и семейство куриных — они распространяют личинки и нимфы клещей, которые также могут быть источниками заражения. В качестве профилактики Сафонова посоветовала носить максимально закрытую светлую одежду, под которую не может проползти клещ, применять отпугивающих клещей репеллентов, а также регулярно проводить осмотры тела и вещей на предмет наличия насекомых.

В свою очередь, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер указала на отсутствие угрозы новой пандемии конго-крымской геморрагической лихорадки.

«Конго-крымская геморрагическая лихорадка — совершенно не новое заболевание: оно известно еще с середины прошлого века. На настоящий момент изучены патогенез, пути передачи вируса, клинические симптомы, а также существует поддерживающая терапия, в том числе для тяжелых больных», — отметила эксперт.

По ее словам, случаи заболевания ежегодно регистрируются в теплое время года в южных регионах страны.

«Их жители и туристы знают о существовании такой инфекции и должны соблюдать общеизвестные меры предосторожности с клещами — основными переносчиками инфекции. Из-за того что вирус лихорадки мутирует медленно, нет оснований говорить об угрозе новой пандемии», — резюмировала Гизингер.

Об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России ранее, 28 июня, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Так, в ходе исследования ученые выявили шесть образцов абсолютно новой линии «Европа-3». Специалисты изучат линию «Европа-3», чтобы понять ее опасность и узнать географическое распространение.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» предупредил об опасности и высокой летальности конго-крымской лихорадка, однако отметил, что однако угрозы эпидемии в России нет.