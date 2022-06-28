Автомобиль сбил лося на лесной дороге в Тверской области
Автомобиль сбил лося на лесной дороге в Рамешковском районе Тверской области. Об этом во вторник, 28 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Инцидент произошел 27 июня на 55-м км автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск. 21-летний водитель Lada не сумел избежать столкновения с лосем, который вышел на лесную дорогу прямо перед машиной.
В результате молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
Состояние животного неизвестно.
Ране, 21 июня, сообщалось, что в Академгородке в Новосибирске легковая иномарка сбила лосенка, который выбежал на дорогу. Животное погибло.