Шольц назвал условие для снятия антироссийских санкций

Антироссийские санкции будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Об этом 28 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

2 мая канцлер ФРГ заявил, что все санкции, которые западные страны коллективно вводят против РФ, накладываются из-за проведения спецоперации в Донбассе. Поэтому без достижения мира между Москвой и Киевом о снятии рестрикций не может быть и речи, подчеркнул он.

Между тем 27 июня стало известно, что Канада по согласованию с США, Великобританией и Японией намерена ввести запрет на импорт из России определенных золотых изделий. В заявлении канадского правительства отмечается, что эта мера еще больше изолирует Россию от международного рынка.

В Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил «Известиям», что санкции G7 в отношении российского золота не приведут к каким-либо значительным последствиям для экономики РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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