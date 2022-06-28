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Госдума разрешила таможенникам тормозить фуры без ГИБДД

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Госдума приняла закон, позволяющий таможенникам останавливать транспортные средства допустимой максимальной массой 3,5 т и выше на территории всех субъектов России без привлечения сотрудников ГИБДД. Об этом сегодня сообщило агентство «Интерфакс».

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Прежде представители таможни могли останавливать автомобили в зонах таможенного контроля вдоль госграницы РФ. При этом автомобили весом более 3,5 т проверялись только в 24 российских регионах, включая Санкт-Петербург.

Принятый закон разрешает мобильным группам таможенных органов останавливать все машины в зонах контроля вдоль границы. При этом, если технически допустимая масса автомобиля составляет 3,5 т и более, досматривать такие авто можно на всей территории РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

В пояснении к документу cказано, что благодаря принятой мере в России удастся сократить ввоз контрафактной продукции и подсанкционных товаров. Как считают законотворцы, данный закон поможет устранить перекосы в уплате налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении товаров, задекларированных в государствах — членах Евразийского экономического союза и перемещаемых в РФ в рамках взаимной торговли.

Ранее депутаты ГД оценили предложение отменить налог при покупке российских автомобилей.

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