Гидрологи объявили штормовое предупреждение в Приморье
В Приморском крае гидрологи объявили штормовое предупреждение. Причиной стал пришедший в регион циклон, который грозит подтоплениями населенных пунктов и сельхозземель.
По данным экспертов, из-за затяжного и сильного дождя поднимется уровень реки Бикин в Пожарском районе. Существует угроза подтопления нескольких сел.
В среду, 29 июня, разлив реки Бикин может повлечь подтопления сел Олон, Ясеневый и Красный Яр. Превысив опасные отметки, вода будет угрожать дорогам и сельхозугодьям, пишет РИА «Восток-Медиа».
Ожидается, что циклон покинет территорию Приморья днем 29 июня. Температура воды повысится до +21…+29 градусов. 30 июня синоптики прогнозируют рост атмосферного давления, в континентальных районах температура воздуха повысится до +25…+32 градусов.