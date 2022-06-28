Госдума приняла проект об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня

Госдума во вторник, 28 июня, приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, касающееся поддержки военнослужащих и военных пенсионеров.

В соответствии с законопроектом, с 1 июня военные пенсионеры получат перерасчет пенсии, ее проиндексируют на 10%.

Помимо этого, военнослужащие, признанные не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, отмеченные государственными наградами, а также являющиеся ветеранами боевых действий, теперь имеют возможность продолжить военную службу на определенных воинских должностях. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отмечает, что за ними остается право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.

Более того, военнослужащие этой категории получат единовременное денежное пособие, в случае если будут уволены в запас по состоянию здоровья. Получить такую выплату можно будет один раз.

«Сегодня выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции, могут быть списаны кредиторами. Поэтому проработан вопрос о защите от списания таких выплат. С принятием поправки банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты», — добавил Картаполов.

Ранее, 10 февраля, правительство РФ подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ежемесячную доплату также получат лица, служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарной службе.

16 февраля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. В среднем размер выплат для военных по выслуге лет в 2022 году составил порядка 33,3 тыс. рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу указывалось, что в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам на 4%. Отмечалось, что дополнительные расходы на данные цели в 2022–2024 годах составят 154,3 млрд рублей.

C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля.

25 февраля закон подписал президент РФ Владимир Путин.