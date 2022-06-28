Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Документ во вторник, 28 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу в день подписания.
Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал официальным.
В документе указывается, что он учрежден с целью «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Праздник заменит День святого Валентина, который не связан с христианскими традициями и будет основан на российских традициях и устоях.
При этом, как сообщила во вторник «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 8 июля не станет нерабочим праздничным днем.
День семьи, любви и верности отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака.
Идея учредить праздник возникла в 2008 году. С инициативой выступила молодежь города Муром. Идея была одобрена Государственной думой и Советом Федерации. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
Символом торжества была выбрана ромашка как олицетворение чистоты, верности и нежности.