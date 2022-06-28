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ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще 20 снарядов по городу Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 28 июня в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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«Зафиксированы обстрелы по направлениям: 14:50, населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка — выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в СЦКК добавили, что еще две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» были выпущены до Донецку.

Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 км севернее Донецка.

Ранее в этот день Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих, отдававших незаконные приказы об обстрелах мирных жителей Донбасса. По данным следователей, с 26 по 27 июня 2022 года в течение суток военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением ракетного комплекса «Точка-У», объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск, Ясиноватая и населенных пунктах Еленовка, Доля, Октябрьское ДНР.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины лишены возможности обстреливать центр Донецка. По его словам, защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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