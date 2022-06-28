Пуховый платок взяли за основу концепции терминала аэропорта Оренбурга

Архитектурно-градостроительный совет Оренбургской области утвердил архитектурную концепцию проекта реконструкции комплекса аэропорта. В ее основе будут прообразы знаменитого оренбургского кружевного платка и природы Оренбуржья.

Архитектурную концепцию фасадов здания аэрокомплекса построят на структурной модульной сетке, которая сформирует легкий и ажурный образ плетения платка. Такого рода конструкции впервые использовал инженер Владимир Шухов. Подобная пространственная система использовалась и на стартовой площадке космодрома Байконур, откуда впервые в космос отправился Юрий Гагарин.

В пресс-службе аэропорта отметили, что такой вид конструкции позволяет перекрывать большие пространства небольшим количеством строительного материала, при этом обеспечивать жесткость и устойчивость.

Концепция разработана специалистами архитектурного бюро «Космос», пишет РИА «Оренбуржье». Авторы считают, что им удалось подчеркнуть синтез традиций и инноваций за счет параллелей между оренбургским пуховым платком и пространственными конструкциями Шухова.

Интерьеры нового международного терминала будут решены в классической цветовой гамме, а преобладающим цветом сделают белый. С помощью него удастся поддержать эффект прозрачности воздушного тонкого кружева.

25 мая в Доме Советов состоялось заседание регионального архитектурно-градостроительного совета. На нем представили три концепции по объекту «Пассажирский терминал аэропорта Оренбург им. Гагарина». Свои проекты продемонстрировали архитектурное бюро «Космос» и «Асадов», отмечает Урал56.Ру.