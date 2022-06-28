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В Госдуме поддержали указ Путина о праздновании Дня семьи, любви и верности

Депутат Госдумы Стенякина поддержала указ Путина о праздновании Дня семьи, любви и верности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала во вторник, 28 июня, подписание президентом России Владимиром Путиным указа о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.

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«В моем понимании Россия осталась таким единственным оплотом сохранения семейных традиционных ценностей. Мы с вами прекрасно видим, что происходит в странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, когда исчезают понятия «мать» и «отец», появляются «родитель 1» и «родитель 2», — сказала Стенякина в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнула, что Россия очень трепетно относится к институту семьи и работает над сохранением традиционных ценностей.

«Очень здорово, что этот праздник теперь стал государственным и президент подписал этот указ. В нашей Конституции закреплены понятия семьи, сохранения семейных традиционных ценностей, поэтому это очень логичное продолжение тех поправок к Конституции, которые были одобрены ранее», — заключила она.

Ранее в этот день депутат уточнила, что День семьи, любви и верности, не станет нерабочим праздничным днем, так как это принесло бы большую нагрузку для экономики страны.

Во вторник Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник учредили с целью «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», сообщает телеканал «360».

8 июля отмечается христианский праздник — день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Считается, что они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Клятва основана на готовности быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подписи за объявление 8 июля светского праздника, посвященного семейным ценностям. Общественные деятели поддержали инициативу, одобрили ее в Совете Федерации России.

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